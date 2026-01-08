ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
239
Время на прочтение
1 мин

Джорджина Родригес умилила поклонников видео, в котором ее жених Криштиану Роналду делает прическу их дочери

Девушка поделилась в Сети милым семейным видео.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram видео, в котором ее жених делает прическу их общей младшей дочери — 3,5-летней Белле Эсмеральде.

Криштиану Роналду с дочерью Беллой / © Instagram Джорджины Родригес

Девочка сидит у папы на руках, а он в это время завязывает резинкой хвостик на ее голове. «Отдых с папой», — подписала видео Джорджина.

Отметим, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала, как отпраздновала Рождество со своим женихом Роналду и их детьми.

Дата публикации
Количество просмотров
239
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie