Джорджина Родригес в мини-шортах сверкнула пышными ягодицами в спортзале

31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес – мать пятерых детей, отец которых – португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – она является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына– 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".

Джорджина занимается не только воспитанием детей, но и уделяет много времени своей физической форме. Она регулярно ходит в спортзал, откуда показывает селфи.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

В этот раз Родригес похвасталась своими пышными ягодицами в спортивных мини-шортах.

instagram.com/georginagio

Девушка отдает предпочтение силовым упражнениям, кардиотренировкам и растяжке. Также она увлекается танцами, которые помогают ей поддерживать гибкость тела и грацию.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала, как отметила 31-летие и какой огромный букет получила от возлюбленного.

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