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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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85
Время на прочтение
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Джорджина Родригес впервые после свадьбы с Роналду появилась на красной дорожке

Светская львица посетила показ фильма «Мистер Нельсон, вы убивали людей?».

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес впервые появилась на красной дорожке после своей свадьбы с звездой футбола Криштиану Роналду. Инфлюенсерша посетила Венецианский кинофестиваль и позировала фотографам.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Наряд Джорджины не был главным акцентом её образа, ведь знаменитость вышла на красную дорожку в украшениях ювелирного бренда Chopard, стоимость которых, по разным оценкам, может достигать 50 тысяч долларов.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Одежда же звезды была от модного дома Gucci — бренда, благодаря которому она познакомилась со своим мужем, ведь именно в бутике этой марки она работала консультанткой, когда познакомилась с Роналду. Наряд состоял из жакета с декольте и длинной юбки, подчеркивающих фигуру.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Кроме того, Джорджина сняла свое обручальное кольцо с огромным бриллиантом, чтобы продемонстрировать новое украшение — лаконичное золотое кольцо.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Звезда наслаждалась вниманием публики, с удовольствием позировала фотографам и раздавала воздушные поцелуи.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина и Роналду вместе уже десять лет, а поженились они 12 августа. Они объявили о свадьбе в Instagram, опубликовав фотографию своих рук.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / © instagram.com/georginagio

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