- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Джорджина Родригес впервые после свадьбы с Роналду появилась на красной дорожке
Светская львица посетила показ фильма «Мистер Нельсон, вы убивали людей?».
Джорджина Родригес впервые появилась на красной дорожке после своей свадьбы с звездой футбола Криштиану Роналду. Инфлюенсерша посетила Венецианский кинофестиваль и позировала фотографам.
Наряд Джорджины не был главным акцентом её образа, ведь знаменитость вышла на красную дорожку в украшениях ювелирного бренда Chopard, стоимость которых, по разным оценкам, может достигать 50 тысяч долларов.
Одежда же звезды была от модного дома Gucci — бренда, благодаря которому она познакомилась со своим мужем, ведь именно в бутике этой марки она работала консультанткой, когда познакомилась с Роналду. Наряд состоял из жакета с декольте и длинной юбки, подчеркивающих фигуру.
Кроме того, Джорджина сняла свое обручальное кольцо с огромным бриллиантом, чтобы продемонстрировать новое украшение — лаконичное золотое кольцо.
Звезда наслаждалась вниманием публики, с удовольствием позировала фотографам и раздавала воздушные поцелуи.
Джорджина и Роналду вместе уже десять лет, а поженились они 12 августа. Они объявили о свадьбе в Instagram, опубликовав фотографию своих рук.