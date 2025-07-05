- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 635
- Время на прочтение
- 1 мин
Джулиан Макмэхон: как выглядел известный актер в детстве и юности
Предлагаем посмотреть на редкие фотографии актера, который всегда будет жить в наших сердцах.
Джулиан Макмэхон был известен для украинского зрителя по двум культовым ролям — он сыграл демона Коула в сериале «Все женщины — ведьмы» и Доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка».
Актер умер от рака 2 июля 2025 года в возрасте 56 лет в городе Клируотере, штат Флорида. О его смерти семья объявила 5 июля.
Но несмотря на то, что снимался Джулиан в США и чного лет прожил в этой стране, на самом деле он австралиец и родился в очень известной семье.
Его отцом был Уильяма Макмэхон, известный австралийский политик, а матерью — и Соня Макмэхон — богатая наследница, светская львица и икона моды. Его отец был членом Палаты представителей Австралии и высокопоставленным министром, а также стал 20-м премьер-министром Австралии в марте 1971 года, когда Джулиану было два года.
У Джулиана также есть две сестры — Мелинда и Дебора.