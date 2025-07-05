Джулиан Макмэхон: как выглядел известный актер в детстве и юности

Джулиан Макмэхон / © Associated Press

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Джулиан Макмэхон был известен для украинского зрителя по двум культовым ролям — он сыграл демона Коула в сериале «Все женщины — ведьмы» и Доктора Дума в фильме «Фантастическая четверка».

Актер умер от рака 2 июля 2025 года в возрасте 56 лет в городе Клируотере, штат Флорида. О его смерти семья объявила 5 июля.

Джулиан Макмэхон, 1987 год / © Getty Images

Но несмотря на то, что снимался Джулиан в США и чного лет прожил в этой стране, на самом деле он австралиец и родился в очень известной семье.

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Его отцом был Уильяма Макмэхон, известный австралийский политик, а матерью — и Соня Макмэхон — богатая наследница, светская львица и икона моды. Его отец был членом Палаты представителей Австралии и высокопоставленным министром, а также стал 20-м премьер-министром Австралии в марте 1971 года, когда Джулиану было два года.

Джулиан Макмэхон с отцом, матерью и сестрами, 1977 год / © Getty Images

У Джулиана также есть две сестры — Мелинда и Дебора.

Соня Макмэхон с маленьким Джулианом, 1969 год / © Getty Images

Джулиан Макмэхон и его сестра Мелинда, 1972 год / © Getty Images

Джулиан Макмэхон, 1988 год / © Getty Images