Джулианна Мур поддержала Украину

Голливудская звезда выразила свою поддержку украинцам и призвала всех присоединяться к благотворительной инициативе.

Американская актриса и лауреат "Оскара" Джулианна Мур опубликовала в Instagram видео, в котором предстала в сине-желтой шапке.

Как оказалось, бренд Marea clothing создает такие шапки в цветах флага Украины, а все вырученные с продажи деньги передает в UNICEF Ukraine.

"Средства от покупки этой шапки идут на счет @unicef_ukraine. Мой замечательный и талантливый друг @alesssophiab из @mareaclothing создала их, и многие из вас уже приобрели их, но, если вы еще не купили, это прекрасный способ выразить свою поддержку народу Украины", - написала Джулианна.

В комментарии под публикацией написала актриса Мишель Пфайффер: "Мои уже в дороге", - имея в виду, что тоже купила себе шапки.

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