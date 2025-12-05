- Дата публикации
Джулианна Мур поздравила сына с 28-летием и показала их совместное фото
Мама и сын празднуют дни рождения с разницей в один день.
65-летняя американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Джулианна Мур — поделилась в своем Instagram снимком со своим сыном Калебом Фрейндлихом, которому 4 декабря исполнилось 28 лет.
На фото актриса позировала с сыном и мужем — кинорежиссером Бартом Фрейндлихом, с которым она в браке с 2003-го. «Как такое возможно, что нашему первенцу уже 28? Люблю тебя! Ты был моим подарком на день рождения 28 лет назад. И ты подарок всей жизни», — написала Джулианна под фото, имея в виду, что сама она празднует день рождения 3 декабря.
Помимо Калеба актриса с мужем воспитывают и дочь — 23-летнюю Лив Хелен. Она также опубликовала в Сети фото с именинниками.
