Джулианне Мур — 63 года: вспоминаем роскошные образы актрисы на красных дорожках

3 декабря голливудской актрисе Джулианне Мур исполняется 60 лет, однако, глядя на эту прекрасную женщину, в это трудно поверить.

За свою актерскую карьеру Джулианна снялась во множестве фильмов и воплотила все возможные роли, ведь играла и в комедиях, и в драмах, и в криминальных триллерах. Она является лауреатом премии "Оскар", двух премий "Эмми", двух "Золотых глобусов", премии BAFTA и еще является обладательницей множества других наград, которые получила за свою работу в киноиндустрии. Также у нее есть именная звезд на "Аллее славы" в Голливуде.

На данный момент Джулианна считается ведущей американской характерной актрисой, умеющей играть как в фильмах мейнстрима, так и в малобюджетных независимых постановках. А все потому, что она отличается смелостью в выборе ролей и актерской игре, а также органично смотрятся в разных проектах и с легкостью справляется с самыми неожиданными ролями — от звезды порнофильмов в ленте "Ночи в стиле буги" до профессора с болезнью Альцгеймера в картине "Все еще Элис".

Сегодня мы решили вспомнить еще и роскошные образы рыжеволосой звезды на красных дорожках, чтобы доказать, что время не властно над этой женщиной, а ее вкус безупречен.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

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