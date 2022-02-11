Джулия Фокс впервые ответила на заявления о том, что она копирует образы Ким Кардашьян

Джулия Фокс впервые ответила на заявления о том, что она копирует образы Ким Кардашьян

Актриса не отрицает то, что одевается, как Ким, но отметила, что виною всему - влияние Уэста.

После Нового года рэпер Канье Уэст впервые с момента развода с Ким Кардашьян начал публично появляться с новой девушкой - 32-летней актрисой Джулией Фокс. Однако буквально сразу после начала этого романа Джулию стали обвинять в копировании образов его бывшей жены Ким Кардашьян.

А все потому, что во время одного из свиданий Канье пригласил Джулию в гостиничный номер, который был полностью завален новыми вещами для актрисы. Рэпер решил поменять стиль девушки. Многие из подаренных нарядов очень напоминали то, в чем на публике в разные годы появлялась Ким Кардашьян. Но и до романа с Уэстом Джулия тоже выбирала вещи в стиле Кардашьян.

Ким Кардашьян и Джулия Фокс / Getty Images

На днях актриса дала интервью для подкаста Александры Купер Call Her Daddy и впервые прокомментировала эти обвинения.

"Я думаю, что разговор должен быть таким: "Вау, удивительно видеть, насколько сильное влияние на Ким оказал Канье…", но очевидно, что люди хотят работать с более неприятных историй", - сказала Джулия. Однако она также призналась, что таки слушает советы своего парня, как делала это и Ким, когда была с ним в отношениях.

Julia Fox responds to claims that she dresses like Kim Kardashian:



“If anything, I think the conversation should be like, wow, it’s amazing to see how heavily influenced Kim was by Kanye.. but obviously people wanna run with the more nastier narrative.”



pic.twitter.com/TrgYcwHtHH — Jenn (@_xmarissabee) February 9, 2022

Также Джулия отреагировала на слухи о расставании с Канье, после того как удалила фотографии с ним в своем аккаунте в Instagram и отписалась от нескольких фан-аккаунтов.

"Я отписалась от фан-аккаунтов, потому что устала видеть себя. И я удалила чертовы фотографии, потому что я прочитала комментарии, и все сказали: "Боже мой, ты явно опубликовала только те фотографии, на которых хорошо выглядишь сама".

Но также добавим, что, согласно Page Six, у пары открытые отношения. Этот подтверждается тем, что Канье параллельно встречается еще с одной девушкой - моделью Чейни Джонс. Девушка также была замечена в образе, очень напоминающем старый лук Ким.

Читайте также: