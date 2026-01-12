ТСН в социальных сетях

Джулия Робертс ошеломила красотой в классическом вечернем бархатном платье с декольте

Актриса и ее стилист добавили яркий акцент к луку с помощью интересного украшения.

Юлия Каранковская
Джулии Робертс

Джулии Робертс / © Associated Press

Голливудская легенда выбрала для своего появления на «Золотом глобусе» длинное черное бархатное платье с глубоким V-образным вырезом, длинными рукавами и рельефными плечами, подчеркивающими ее изящную фигуру. Платье Джулии Робертс было изготовлено на заказ брендом Armani Privé, а стайлингом этого образа традиционно занималась давняя стилистка звезды Элизабет Стюарт.

Джулии Робертс / © Associated Press

Джулии Робертс / © Associated Press

Свой классический голливудский лук Робертс дополнила волнистой и объемной укладкой волос — такая прическа была изысканной и простой, однако прекрасно подходила к образу актрисы. Цвет волос она освежила и выполнила окрашивание в медово-коричневых тонах.

Джулии Робертс / © Associated Press

Джулии Робертс / © Associated Press

Также Робертс добавила яркий акцент к луку — украшения Swarovski — красную подвеску в виде клубники на золотой цепочке и такое же кольцо. А вот в руке у актрисы был сатиновый клатч от Tyler Ellis.

Джулии Робертс / © Associated Press

Джулии Робертс / © Associated Press

И хотя на церемонии Джулия Робертс не победила, она получила овации от зрителей, когда вышла на сцену, чтобы вручить награду в категории «Лучший фильм-мюзикл или комедия».

А вот после церемонии актриса показала, как расслаблялась дома: сделала маску для лица и губ. Также актриса смыла макияж и собрала волосы.

Джулии Робертс отдыхает после церемонии «Золотой глобус» / © Instagram Джулии Робертс

Джулии Робертс отдыхает после церемонии «Золотой глобус» / © Instagram Джулии Робертс

Кстати, стилист Элизабет Стюарт готовила для церемонии «Золотой глобус» не только Джулию, но и актрису Аманду Сейфрид, которая пришла на мероприятие в белом изысканном платье Versace с драпировкой.

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс и Джулия Робертс / © Getty Images

Стефан Джеймс и Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

