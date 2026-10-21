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- Шоу-бизнес
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Джулия Стайлз посвятила танец Хит Леджеру и вновь встретилась со звездами фильма "10 причин моей ненависти"
Трогательное выступление на популярном танцевальном шоу стало поводом для неожиданного воссоединения актёрского состава культовой романтической комедии, которая до сих пор остаётся любимой для многих зрителей.
Актриса Джулия Стайлз — одна из участниц американской версии популярного шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars) — во время своего выступления почтила память своего покойного коллеги — Хита Леджера.
Вместе со своим партнёром по танцам — Эзрой Сосой — Джулия исполнила танец под песню «Can’t Take My Eyes Off You». Именно эта песня звучала в фильме 1999 года «10 вещей, которые я в тебе ненавижу», в котором она сыграла главную роль вместе с Гитом.
В этот особенный для Джулии день её поддержали ещё несколько актёров, снявшихся в фильме. Все они вышли на паркет в конце её танца и таким образом почтили память Леджера, скончавшегося в 2008 году.
«Я сказала, что если кто-то и должен быть с нами на сцене, чтобы олицетворять наследие Гита или этого фильма, то это должен быть весь актерский состав. Я умоляла каждого из них присоединиться, и в конце концов они все откликнулись. Действительно все», — рассказала Стайлз после выступления.
Актриса призналась, что испытала нечто вроде ощущения нереальности, когда увидела себя в голубом платье, похожем на то, которое она носила в фильме, и с укладкой, напоминавшей её тогдашнюю причёску.
«В 17 лет я бы никогда не подумала, что в 45 лет окажусь здесь, буду радоваться возможностям своего тела, буду танцевать в шоу, которое я просто обожаю, и увижу, что зрители до сих пор интересуются этим фильмом, что он по-прежнему трогает их и вызывает сильные эмоции», — поделилась она.