Джулия Стайлз посвятила танец Хит Леджеру и вновь встретилась со звездами фильма "10 причин моей ненависти"

Джулия Стайлз и Эзра Соса во время выступления / © Getty Images

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Актриса Джулия Стайлз — одна из участниц американской версии популярного шоу «Танцы со звездами» (Dancing With the Stars) — во время своего выступления почтила память своего покойного коллеги — Хита Леджера.

Джулия Стайлз и Эзра Соса во время выступления / © Getty Images

Вместе со своим партнёром по танцам — Эзрой Сосой — Джулия исполнила танец под песню «Can’t Take My Eyes Off You». Именно эта песня звучала в фильме 1999 года «10 вещей, которые я в тебе ненавижу», в котором она сыграла главную роль вместе с Гитом.

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Джулия Стайлз и Эзра Соса во время выступления / © Getty Images

В этот особенный для Джулии день её поддержали ещё несколько актёров, снявшихся в фильме. Все они вышли на паркет в конце её танца и таким образом почтили память Леджера, скончавшегося в 2008 году.

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«Я сказала, что если кто-то и должен быть с нами на сцене, чтобы олицетворять наследие Гита или этого фильма, то это должен быть весь актерский состав. Я умоляла каждого из них присоединиться, и в конце концов они все откликнулись. Действительно все», — рассказала Стайлз после выступления.

Габриэль Юнион, Лариса Олейник, Джозеф Гордон-Левитт, Джулия Стайлз, Эндрю Киган и Сьюзан Мэй Пратт / © Getty Images

Актриса призналась, что испытала нечто вроде ощущения нереальности, когда увидела себя в голубом платье, похожем на то, которое она носила в фильме, и с укладкой, напоминавшей её тогдашнюю причёску.

«В 17 лет я бы никогда не подумала, что в 45 лет окажусь здесь, буду радоваться возможностям своего тела, буду танцевать в шоу, которое я просто обожаю, и увижу, что зрители до сих пор интересуются этим фильмом, что он по-прежнему трогает их и вызывает сильные эмоции», — поделилась она.

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