Джуно Темпл повторила легендарный образ Дженнифер Лопес, купленный за 180 долларов

Джуно Темпл / © Associated Press

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Актриса Джуно Темпл пришла на премьеру четвёртого сезона сериала «Тэд Лассо» в Нью-Йорке в винтажном платье от Gucci. Но она не единственная звезда, выбравшая такой образ. Много лет назад такое же платье носила Дженнифер Лопес.

Наряд, созданный Томом Фордом, отличается глубоким декольте со шнуровкой, разрезом спереди и оригинальным вырезом на спине. Темпл выбрала бирюзовую версию шелковистого платья и дополнила образ клатчем Judith Leiber в виде хот-дога.

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Джуно Темпл / © Associated Press

Из-под лёгкой, почти невесомой юбки едва виднелась пара высоких туфель на платформе, также усыпанных кристаллами. Так что Джуно сияла буквально с головы до пят.

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Лопес же в 2003 году выбрала шоколадно-коричневую версию того же платья для премьеры фильма «Джильи». Она собрала волосы в высокий пучок и отказалась от украшений на шее, зато дополнила образ массивными серьгами-люстрами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Темпл выглядит в этом платье просто великолепно — что является редкостью для образов на красной дорожке. На самом деле она впервые показала его почти три года назад в эфире шоу Live with Kelly and Mark, назвав его своей лучшей винтажной находкой на сегодняшний день. Она рассказала, как просматривала eBay, когда наткнулась на «это невероятное… бирюзовое платье в пол».

Темпл с восторгом продолжила описывать наряд, добавив: «Кажется, будто тебя обернули в голубой шелк, а потом в этот голубой шифон…» — и на этом она замолчала, активно жестикулируя руками, объясняя крой и материал платья.

И что самое интересное — за этот теперь уже знаменитый наряд она заплатила всего 180 долларов.

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«Это мое самое любимое [платье]… вообще», — сказала она об эпохе Gucci времен Тома Форда.

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