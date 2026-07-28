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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Джуно Темпл пришла на премьеру нового сезона сериала "Тед Лассо" с сумкой в виде мяча, усыпанной стразами

27 июля в Лос-Анджелесе состоялась премьера 4-го сезона сериала Apple TV «Тэд Лассо».

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джуно Темпл

Джуно Темпл / © Associated Press

Участники проекта, в том числе Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл и другие, вышли на красную дорожку.

Актриса Джуно Темпл, исполняющая в сериале роль Кили Джонс, выбрала необычный образ, ведь в нём были не только изысканные вещи, но и тематические. Дело в том, что актриса была одета в винтажное платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2001 года с изысканным дизайном.

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно Темпл / © Associated Press

Легкая ткань, прямой крой, складки на лифе и тонкие бретельки придавали наряду особую утончённость. В то же время принт платья был ярким и выразительным.

Акцентом, отсылающим к сериалу, стала сумка в руках Джуно — небольшой аксессуар в форме мяча.

Сумка Джуно Темпл / © Associated Press

Сумка Джуно Темпл / © Associated Press

Сумки с тематическим дизайном — одна из любимых фишек актрисы, ведь подобные креативные аксессуары она демонстрировала уже не раз на различных мероприятиях. Например, на премьеру фильма «Веном: Последний танец» она пришла с сумкой в виде космической тарелки, созданной брендом Judith Leiber, а на 76-ю церемонию вручения премии Primetime Emmy Awards — с сумкой в виде тигра.

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Дата публикации
Количество просмотров
92
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