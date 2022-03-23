Эд Ширан, Камила Кабельо и экс-участница Spice Girls выступят на концерте в поддержку Украины

Эд Ширан, Камила Кабельо и экс-участница Spice Girls выступят на концерте в поддержку Украины

Мировые звезды примут участие в благотворительном концерте в Англии, средства от которого пойдут на гумпомощь украинцам.

В Бирмингеме 29 марта на Resorts World Arena состоится концерт в поддержку Украины. В нем примут участие мировые звезды: британский певец Эд Ширан, кубино-американская артистка Камила Кабельо, экс-участница группы Spice Girls Эмма Бантон, шотландская певица Эмили Санде и другие.

Эд Ширан / Getty Images

Камилла Кабельо / Associated Press

Эмма Бантон / Associated Press

Эмили Санде / Getty Images

Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.

Концерт будет транслироваться по британским каналам ITV и STV.

Напомним, на днях в Берлине состоялся музыкальный митинг "Звуки мира", призывом которого было прекращение войны в Украине и сбор гуманитарной помощи для украинцев.

Читайте также: