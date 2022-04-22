Эд Ширан показал клип, который снял в Киеве еще до начала войны

Эд Ширан показал клип, который снял в Киеве еще до начала войны

Британский певец Эд Ширан представил новый клип, который снимал в украинской столице еще до того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Трек записан совместно с американским хип-хоп исполнитель Lil Baby и называется 2step. Съемки прошли в спальных районов столицы и возле здания механико-математического корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.

В начале клипа идет текстовое сообщение, в котором Ширан рассказывает о съемках в украинской столице и о своих впечатлениях о Киеве.

"Я снял видео на 2step в Киеве, в Украине, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, пребывая там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я повстречал во время отдыха. Украина – гордая и устойчивая страна и я благодарен за то, что мне посчастливилось снять там мой клип. Я продолжу поддерживать Украину и пожертвую все свои авторские собрания от просмотров видео на YouTube организации DEC (Комитета по чрезвычайным ситуациям в Великобритании) для помощи Украине", - сказал Ширан.

Напомним, вчера герцог и герцогиня Кембриджские в Лондоне посетили эту организацию, чтобы узнать, как Британия продолжает оказывать помощь Украине.

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