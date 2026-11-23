Лана Дель Рей / © Associated Press

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Лана Дель Рей продемонстрировала эксклюзивную розовую сумку Hermès Birkin, созданную по мотивам популярной игровой франшизы Grand Theft Auto.

Лана Дель Рей с мужем, фото: instagram.com/honeymoon

Дизайн аксессуара вдохновлен Вайс-Сити — вымышленным городом из вселенной GTA, прообразом которого стал Майами. Сумку украсили тысячами кристаллов Swarovski, а на ее поверхности разместили изображения пальм, спортивного автомобиля, яхты и заката. Получился яркий аксессуар с атмосферой роскошной жизни в солнечном мегаполисе.

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instagram.com/honeymoon

Над созданием сумки работали компания Privé Porter и художник Moneybags x MB. Аксессуар изготовили в единственном экземпляре, поэтому он представляет особую ценность для коллекционеров.

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Лана Дель Рей, фото: instagram.com/honeymoon

Появление Ланы с такой сумкой неслучайно: певица также связана с новой частью игры GTA 6. Ее композиция Crazy for You вошла в музыкальный альбом проекта.

Ранее, напомним, Лана Дель Рей с мужем «укротителем» аллигаторов вышла в свет в Нью-Йорке.

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