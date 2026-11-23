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- Шоу-бизнес
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Единственная в мире: Лана Дель Рей похвасталась эксклюзивной сумкой Birkin в стиле GTA 6
Звезда показала необычный аксессуар, который наверняка оценят поклонники видеоигр.
Лана Дель Рей продемонстрировала эксклюзивную розовую сумку Hermès Birkin, созданную по мотивам популярной игровой франшизы Grand Theft Auto.
Дизайн аксессуара вдохновлен Вайс-Сити — вымышленным городом из вселенной GTA, прообразом которого стал Майами. Сумку украсили тысячами кристаллов Swarovski, а на ее поверхности разместили изображения пальм, спортивного автомобиля, яхты и заката. Получился яркий аксессуар с атмосферой роскошной жизни в солнечном мегаполисе.
Над созданием сумки работали компания Privé Porter и художник Moneybags x MB. Аксессуар изготовили в единственном экземпляре, поэтому он представляет особую ценность для коллекционеров.
Появление Ланы с такой сумкой неслучайно: певица также связана с новой частью игры GTA 6. Ее композиция Crazy for You вошла в музыкальный альбом проекта.
Ранее, напомним, Лана Дель Рей с мужем «укротителем» аллигаторов вышла в свет в Нью-Йорке.