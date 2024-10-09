Едва не выпал: американская модель в бирюзовом платье похвасталась пышным бюстом на ивенте

Американская модель Джордин Вудс стала гостей церемонии награждения премии журнала Glamour "Женщина года" в Нью-Йорке, на которой отметили многие успешные женщины в разных отраслях.

На красной дорожке она появилась в эффектном образе. На ней было бирюзовое пышное платье от бренда Saiid Kobeisy с горизонтальными бретельками и разрезом спереди. Наряд имел откровенное декольте, из которого едва не выпал ее пышный и соблазнительный бюст.

Джордин Вудс / Фото: Associated Press

Аутфит Вудс дополнила золотыми босоножками на шпильках от Giuseppi Zanotti, стоимостью 950 долларов.

Джордин Вудс / Фото: Associated Press

Джордин сделала элегантную прическу, выпустив и накрутив спереди пряди, вечерний макияж и длинный маникюр вишневого оттенка. В ушах у нее были красивые серьги, а на руках – широкий браслет с камнями и кольцо.

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