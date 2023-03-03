Едва не выпал: американская рэперша похвасталась пышным бюстом на красной дорожке

На красной дорожке музыкальной церемонии Billboard Women in Music Awards в Калифорнии было много звездных красавиц. Наше внимание привлекла рэперша Latto, которая выбрала для своего выхода сексуальный аутфит.

Артистка была одета в костюм цвета шампанского, который состоял из корсетного топа и юбки макси с драпировкой, и длинные перчатки. Топ так прижал пышную грудь девушки, что она чуть не выпала оттуда. Тем не менее декольте Latto выглядело соблазнительно.

Latto / Фото: Associated Press

В этом луке рэперша также продемонстрировала свой вид сзади.

Latto / Фото: Associated Press

Latto накрутила волосы и собрала одну их часть в высокую шишку. Красавица сделала макияж с нюдовой помадой и украсила уши массивными серьгами-кольцами.

Latto / Фото: Associated Press

Напомним, на премии Billboard Women in Music Awards появилась также Тина Кароль, котора сияла перед фотокамерами в красном платье с блестками и декольте.

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