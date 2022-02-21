Едва не выпал: Деми Роуз в кружевном боди похвасталась пышным бюстом

Британская "Ким Кардашьян" в откровенном луке сходила в ресторан.
Деми Роуз пополнила свой фотоблог новыми кадрами, на которых она предстала в сексуальной аутфите.
На модели были черные велюровые лосины и черное кружевное боди с откровенным декольте, из которого едва ли не выпал ее пышный бюст. Но это вовсе не смущало красотку, скорее, наоборот – радовало.
Образ Роуз дополнила кожаными сапогами. Волосы Деми накрутила и украсила голову черным обручем со стразами. Она сделала макияж с акцентом на черных стрелках. На веки Роуз наклеила стразы. Получилось интересно.
В таком аутфите модель сходила поужинать в ресторан. Уверены, что там она точно не осталась без внимания.
В прошлый раз Деми показала пикантные фото без белья.
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