Едва не выпал из корсета: актриса блеснула пышным бюстом на премьере сериала

Американская актриса Ари Флетчер посетила премьеру второго сезона сериала The Impact Atlanta, состоявшуюся в кинотеатре Silverspot в Атланте, штат Джорджия.

Перед фотокамерами звезда появилась в штанах с принтом шерсти животных и в темно-коричневом корсете на шнуровке. Корсет так сжал ее пышную и сексуальную грудь, что часть ее соска аж "выглянула" из-под него, но это совсем не смущало красавицу, и она смело позировала фотографам.

Ари Флетчер / Фото: Getty Images

Аутфит Ари дополнила темно-коричневым болеро с меховыми манжетами, черными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также сумочкой, покрытой шерстью, похожей на принт брюк.

Ари Флетчер / Фото: Getty Images

Флетчер завершила лук объемной прической с кудрями, макияжем с пышными ресницами, золотыми серьгами и маникюром "френч".

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