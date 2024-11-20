Едва не выпала: актриса в серебряном платье с откровенным декольте похвасталась пышной грудью

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Гладиатор II", которую посетили звездные красавицы. Среди них была актриса Кара Дель Торо, привлекшая внимание своим сексуальным луком.

Девушка появилась на красной дорожке в серебряном платье макси с откровенным декольте, из которого чуть не выпала ее пышная и соблазнительная грудь. Наряд имел много складок, высокий разрез спереди, нюдовую подкладку и был без бретелек.

Кара Дель Торо / Фото: Getty Images

Кара обула белые босоножки, украшенные стразами, сделала прическу с локонами, вечерний макияж и френч. Золотые украшения завершили лук Торо.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

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