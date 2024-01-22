Едва не выпала: Эмили Ратажковски в миниатюрном бикини похвасталась пышной грудью

Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram снимки с отдыха. Модель принимала солнечные ванны на полосатом полотенце и решила сделать селфи.

На Эмили был синий купальник с принтом красных сердечек. Красавица похвасталась пышной сексуальной грудью, которая едва не выпала из лифа.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

У Ратажковски были растрепанные волосы, на лице отсутствовал макияж, в ушах были серьги-кольца, а на шее – золотая широкая цепочка и массивная подвеска на красном шнурке.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци в Нью-Йорке в красной пуховой куртке, синей толстовке и широких синих брюках.

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