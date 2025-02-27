Едва не выпала грудь: американская звезда реалити в лакированном мини вышла в свет

Эмма Эрнан в обольстительном образе lady in red собралась на ужин.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци, когда шла на ужин в ресторан Chez Mia в Западном Голливуде.
Блондинка, как всегда, выглядела сексуально. Она надела миниатюрный красный лакированный наряд, украшенный 3D-сердечками. Он состоял из экстремально короткой юбки и топа без бретелек, из которого чуть не выпала ее пышная соблазнительная грудь.
В этом костюме Эмма выглядела подтянутой, а мини-юбка прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Лук Эрнан дополнила красными босоножками на шпильках и красной сумочкой. Волосы она собрала в высокую прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках – браслеты и кольца с камнями.
Напомним, Эмма Эрнан вышла выгулять своих двух домашних любимцев в твидовом коротком платье голубо-розового цвета с рюшами на подоле.
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