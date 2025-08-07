ТСН в социальных сетях

Едва не выпала: Хайди Клум в белом наряде сверкнула пышной грудью на улицах Нью-Йорка

52-летняя немецкая супермодель в монохромном луке с пикантным акцентом вышла в свет.

Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Папарацци подловили Хайди Клум в районе Мидтауна, в Нью-Йорке. Звезда в очередной раз продемонстрировала на улицах города эффектный образ.

На этот раз супермодель появилась в белоснежном наряде, состоявшем из юбки миди А-силуэта и жилета с золотыми пуговицами, высокой горловиной и откровенным декольте, из которого чуть не выпала ее пышная соблазнительная грудь.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Аутфит Клум дополнила белыми туфлями-лодочками. У нее была красивая прическа, макияж с нежно-розовым блеском на губах и длинный красный маникюр.

На лице у Хайди были солнцезащитные очки-авиаторы, в ушах – элегантные бриллиантовые серьги, а на руках – золотые браслеты и кольца с камнями.

Напомним, ранее Хайди Клум в блестящем обтягивающем мини-платье с пайетками и рюшами-лепестками в зоне декольте посетила «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».

