Едва не выпала: модель Брукс Нейдер в мини-платье с откровенным декольте похвасталась пышной грудью

28-летняя модель Sports Illustrated Swimsuit любит пикантными нарядами подчеркивать свои прелести.
Американская модель Брукс Нейдер посетила вечеринку Fanatics Super Bowl в Новом Орлеане.
На пати она пришла в соблазнительном луке. На девушке было белое короткое платье без бретелек и с откровенным декольте, из которого чуть не выпала ее пышная грудь. Длина мини также отлично подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит Брукс дополнила лакированными мюлями цвета бургунди на шпильках. Она сделала элегантную собранную прическу с прикорневым объемом, макияж с коричневой помадой и молочный маникюр.
На лице у Нейдер были стильные солнцезащитные очки, в ушах – интересные золотые серьги, а на руках – золотые кольца и золотые часы-браслет.
Напомним, Брукс Нейдер в объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала в обтягивающем длинном платье с леопардовым принтом.
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