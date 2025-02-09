Едва не выпала: модель Брукс Нейдер в мини-платье с откровенным декольте похвасталась пышной грудью

Американская модель Брукс Нейдер посетила вечеринку Fanatics Super Bowl в Новом Орлеане.

На пати она пришла в соблазнительном луке. На девушке было белое короткое платье без бретелек и с откровенным декольте, из которого чуть не выпала ее пышная грудь. Длина мини также отлично подчеркнула ее стройные ноги.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

Аутфит Брукс дополнила лакированными мюлями цвета бургунди на шпильках. Она сделала элегантную собранную прическу с прикорневым объемом, макияж с коричневой помадой и молочный маникюр.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

На лице у Нейдер были стильные солнцезащитные очки, в ушах – интересные золотые серьги, а на руках – золотые кольца и золотые часы-браслет.

Напомним, Брукс Нейдер в объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала в обтягивающем длинном платье с леопардовым принтом.

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