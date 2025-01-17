Едва не выпала с декольте: телеведущая блеснула пышной грудью перед папарацци

Телеведущая и комментатор Венди Осефо привлекла к себе внимание ярким аутфитом. Папарацци ее подловили, когда она шла на "Шоу Келли Кларксон" в Нью-Йорке.

На Венди было кожаное красное платье миди по фигуре с откровенным декольте, из которого едва ли не выпала ее пышная и соблазнительная грудь. Сверху она надела объемную красную длинную шубу и надела красные босоножки на шпильках и с завязками. В руке Осефо держала клатч в форме красных губ.

Венди Осефо / Фото: Getty Images

У телеведущей была прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный острый маникюр с блестками. Уши она украсила массивными красными серьгами с камнями, а руки – кольцами.

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