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- Шоу-бизнес
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Едва не выпала: телеведущая в платье с откровенным декольте похвасталась большой грудью
Джессика Алвес обожает нарядами подчеркивать пышный бюст.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – продемонстрировала в Instagram свой новый образ, в котором она сходила в кафе пообедать.
Джесс позировала на фото в черно-белом платье с принтом. Наряд имел высокий разрез и откровенное декольте, из которого едва не выпала ее большая соблазнительная грудь.
Аутфит Алвес дополнила идеально ровной укладкой и насыщенным вечерним макияжем.
«Весенний вайб», — подписала она снимок.
Напомним, Джессика Алвес в зеленом топе продемонстрировала пышное декольте.