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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Едва не выпала: телеведущая в платье с откровенным декольте похвасталась большой грудью

Джессика Алвес обожает нарядами подчеркивать пышный бюст.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Алвес

Джессика Алвес

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans – Джессика Алвес – продемонстрировала в Instagram свой новый образ, в котором она сходила в кафе пообедать.

Джесс позировала на фото в черно-белом платье с принтом. Наряд имел высокий разрез и откровенное декольте, из которого едва не выпала ее большая соблазнительная грудь.

Джессика Алвес

Джессика Алвес

Аутфит Алвес дополнила идеально ровной укладкой и насыщенным вечерним макияжем.

«Весенний вайб», — подписала она снимок.

Напомним, Джессика Алвес в зеленом топе продемонстрировала пышное декольте.

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