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Едва не засветила соски: телезвезда вышла на красную дорожку в платье с пикантным декольте

Едва не засветила соски: телезвезда вышла на красную дорожку в платье с пикантным декольте

Брин Уитфилд / Фото: Associated Press

Брин Уитфилд черным платьем подчеркнула стройную фигуру.

Телезвезда Брин Уитфилд посетила осенний гала-концерт New York City Ballet, состоявшийся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Девушка вышла на красную дорожку в вечернем черном платье по фигуре длины макси от бренда Maticevski.

Брин Уитфилд / © Associated Press
Брин Уитфилд / Фото: Associated Press

Наряд состоял из бахромы, был с декольте в форме лодочки, в котором она едва не засветила соски, и с жаккардовым низом с цветочным принтом.

Брин Уитфилд / © Associated Press
Брин Уитфилд / Фото: Associated Press

У Уитфилд была красивая прическа каре с локонами, макияж с красной помадой, красный маникюр, длинные серьги с камнями в ушах и золотые кольца и браслет на руках. В руке она держала золотистый клатч-футляр.

Брин Уитфилд / © Associated Press
Брин Уитфилд / Фото: Associated Press

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