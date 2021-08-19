Едва прикрыла грудь: Тина Кунаки в черном бикини похвасталась безупречным телом

24-летняя французская модель снова похвасталась фигурой.

Публиковать фотографии в бикини летом – обычное дело для знаменитостей. Тина Кунаки примерила черное бикини, которое надела наоборот (как носит Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян), и сделала фото в зеркале.

Лиф купальника так сидел, что грудь Тины снизу помещалась не вся. Сверху девушка набросила баклажанового цвета рубашку, а поверх бедер завязала желтое короткое парео. На голове у Кунаки была оранжевая бейсболка, в руках она держала очки от солнца, а обута была в белые отельные тапочки.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

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Одной из первых снимок прокомментировала подруга модели и фотограф Морган Лей. Она оставила в подписи несколько огненных эмодзи, продемонстрировав тем самым восхищение снимком.

Кстати, именно Морган делает большинство рекламных фотографий с Тиной Кунаки, а еще подруги так близки, что иногда ездят на отдых вместе.

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Тина Кунаки в фотосете для бельевого бренда (7 фото)

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