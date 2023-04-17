Едва прикрыла соски: Белла Торн в вязаном бикини похвасталась сексуальными формами

Актриса и модель весело проводит время на популярном фестивале Coachella.

Белла Торн развлекается на самом известном музыкальном фестивале Coachella. Оттуда звезда опубликовала серию пикантных снимков.

На них Белла предстала в красно-белом вязаном бикини, состоявшем из клетчатых плавок и миниатюрного лифа с персонажем японской поп-культуры — Hello Kitty. Головы кошек едва прикрывали ее соски.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Модель с разных ракурсов продемонстрировала на камеру свои сексуальные формы.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Аутфит она дополнила светлым маникюром и розовым педикюром. На руках у нее было множество колец и браслетов, а на шее – цепочка.

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

Белла спросила у фолловеров, пойти ли ей в таком виде на фестиваль?

Белла Торн / Фото: Instagram Беллы Торн

"Расплавляюсь… Стоит ли мне надеть это сегодня на фестиваль?" – спросила Торн у своих подписчиков, на что большинство из них ответили: "Да!"

Напомним, Белла Торн посетила показ Roberto Cavalli, состоявшийся в рамках Миланской недели моды. На фэшн-шоу звезда надела черное обтягивающее платье макси от этого бренда. Наряд имел вырез, обнажавшем нижнюю часть груди, и был украшен на животе серебряным украшением.

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