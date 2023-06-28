Едва прикрыла соски: Деми Роуз в экстравагантном золотом лифе похвасталась пышной грудью

Британская модель наслаждается отпуском на Средиземном море.
Деми Роуз порадовала поклонников новой порцией пикантных снимков с отдыха на Ибице.
Перед фотокамерой британская "Ким Кардашьян" предстала в соблазнительном луке. На ней были кружевные мини-шорты, расшитые золотистыми пайетками и вышивкой, и экстравагантный лиф, состоявший из ракушки и морского цветка, едва прикрывшего ее сосок.
Деми распустила волосы, сделала едва заметный макияж с черными стрелками и украсила уши золотыми серьгами, похожими на цветы на ее лифе.
В этом аутфите Роуз продемонстрировала свои сексуальные пышные формы.
Позировала красавица в джакузи на фоне очень красивого пейзажа на Средиземном море.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показала, как обнаженной загорала на шезлонге.
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