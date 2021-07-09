Едва прикрывает грудь: Эльза Хоск надела очень пикантный корсет на прогулку

Молодая мама Эльза Хоск регулярно хвастается фотографиями своих луков, которые выбирает для повседневной жизни.

В этом году мы не видели Эльзу на Каннском кинофестивале, где находится много ее коллег-моделей. Наверняка, шведка не стала ехать в Канны из-за того, что ее дочь Таулликки еще слишком маленькая для такого путешествия.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Зато на прогулки Хоск ходит каждый день и ежедневно показывает подписчикам в Instagram новые аутфиты. Для очередного выхода звезда выбрала очень обтягивающий корсет, который подчеркивал пышную грудь кормящей матери. Он едва прикрывал соски модели, что хорошо видно на ролике, которым Эльза поделилась.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Летний аутфит модель дополнила широкими брюками, распустила белые волосы и надела серьги-кольца. А как вам такой смелый лук экс-"ангела" Victoria's Secret?

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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