Едва прикрывал грудь: Изабели Фонтана в откровенном бюстгальтере позировала для глянца

41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – появилась на обложке The Perfect Magazine в откровенном образе. Она позировала в вязаном бюстгальтере, выполненном в виде двух цветков, который едва прикрывал ее грудь, и в джинсах с принтом в виде перьев.

instagram.com/theperfectmagazine

Волосы модели уложили в суперобъемную прическу, а на лице визажисты сделали естественный макияж.

instagram.com/theperfectmagazine

Отметим, Фонтана – одна из самых успешных бразильских моделей наряду с Жизель Бундхен и Адрианой Лимой. Свою карьеру она начала, когда ей было всего 13 лет. А уже в 16 лет – в 1999 году – она попала на страницы каталога Victoria's Secret, что вызвало скандал, ведь ранее компания заявляла, что не сотрудничает с несовершеннолетними.

instagram.com/theperfectmagazine

Ранее, напомним, Изабели Фонтана удивила поклонников, показав своего старшего – 21-летнего – сына Зиона.

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