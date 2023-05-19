Ее бюст стал еще больше: Меган Фокс в пикантном аутфите пришла на вечеринку

37-летняя актриса посетила вчера вечеринку, посвященную выпуску журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023, в Hard Rock Hotel в Нью-Йорке.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Перед камерами фотографов звезда появилась в черном полупрозрачном платье с очень откровенным декольте из которого едва ли не выпадала ее пышная грудь.

Меган Фокс и раньше обладала пышными формами, а сейчас будто снова посетила пластического хирурга и поменяла размер имплантов на еще больший.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Фокс выкрасила волосы в каштановый цвет и, как всегда, сделала насыщенный макияж. У нее был розовый маникюр с черными полосами. На вечеринке вместе с ней присутствовал и ее бойфренд Колсон Бэйкер, с которым они помолвлены. Ранее говорили, что пара рассталась, причиной тому стала измена рэпера, но теперь сообщается, что они возобновили отношения. Хотя на пальце Меган не было ее помолвочного кольца с двумя изумрудами, подаренного ей Колсоном в январе 2022 года.

Колсон Бэйкер / Фото: Getty Images

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