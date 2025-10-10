Ее декольте свело всех с ума: Хайди Клум в смелом платье блистала на мероприятии на родине в Германии

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на премьере грандиозного шоу «Ослепленная восторгом», которое прошло в Фридрихштадтпаласте в Берлине. В рамках этого мероприятия она вышла на фотоколл в черном мини-платье от бренда Jeremy Scott.

На Клум был наряд с необычными волнистыми огромными рукавами, ассиметричной юбкой и очень глубоким вырезом спереди, который красиво подчеркивал грудь. Хайди также дополнила свой наряд ярким макияжем, колготками и туфлями-лодочками.

Хайди Клум / © Getty Images

В Берлин она приехала с Парижа, где еще несколько дней тому назад стала главной звездой показа бренда Vivienne Westwood. Клум носила на подиуме белое мини, которое являлось боди с вышивкой, прозрачными деталями, завязками и объемным верхом, который украшали большие складки. На декольте у звезды красовался гламурный бант со стразов.

Хайди Клум / © Associated Press