Ее крылья были как одеяло: Джиджи Хадид удивила оригинальным образом на показе нижнего белья

Джиджи Хадид / © Associated Press

Реклама

Джиджи и Белла Хадид — единственные сестры, которые за годы сыществования бренда нижнего белья Victoria’s Secret выходили вместе на подиум во время показа этой марки. Ежегодно поклонники шоу ждут выход красавиц в нетерпением, чтобы рассмотреть то, что для них подобрали костюмеры.

В этом году красавица опять смогла удивить, ведь вышла на подиум в белоснежных крыльях, которые напоминали стеганое одеяло. Это было необычно и оригинально, а также немного забавно.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Также модель носила с этими крыльями пижамный комплект — легкие шорты-разлетайки, корсетный топ с гламурными чашками украшенными стразами и бретельками, а также нижнее белье белого цвета.

Реклама

Джиджи Хадид / © Associated Press

В ушах у Джиджи были серьги с большими камнями, ее волосы собрали и уложили в высокую прическу, а также она была обута в мюли от бренда Rene Caovilla с прозрачными ремешками.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Второй образ модели был очень романтичный и фантазийный, ведь на подиуме она появилась в нежно-розовом гипюровом комплекте — майке, чашки которой были украшены стразами, а также шортах-трусах.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Очарования этому ансамблю добавляла огромная накидка роскогового, практически конфетного, цвета сделанная из огромных цветов.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Джиджи Хадид / © Associated Press

Младшая сестра Джиджи — 29-летняя Белла Хадид — тоже вышла на подиум в этом году. Супермодель, которую часто называют самой красивой женщиной в мире, продемонстрирвоала красный и серебристый наряды.

Реклама

Белла Хадид / © Associated Press