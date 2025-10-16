- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 2 мин
Ее крылья были как одеяло: Джиджи Хадид удивила оригинальным образом на показе нижнего белья
Известная красавица сияла на подиуме как настоящий ангел с огромными крыльями. В шоу она принимает участие с 2015 года.
Джиджи и Белла Хадид — единственные сестры, которые за годы сыществования бренда нижнего белья Victoria’s Secret выходили вместе на подиум во время показа этой марки. Ежегодно поклонники шоу ждут выход красавиц в нетерпением, чтобы рассмотреть то, что для них подобрали костюмеры.
В этом году красавица опять смогла удивить, ведь вышла на подиум в белоснежных крыльях, которые напоминали стеганое одеяло. Это было необычно и оригинально, а также немного забавно.
Также модель носила с этими крыльями пижамный комплект — легкие шорты-разлетайки, корсетный топ с гламурными чашками украшенными стразами и бретельками, а также нижнее белье белого цвета.
В ушах у Джиджи были серьги с большими камнями, ее волосы собрали и уложили в высокую прическу, а также она была обута в мюли от бренда Rene Caovilla с прозрачными ремешками.
Второй образ модели был очень романтичный и фантазийный, ведь на подиуме она появилась в нежно-розовом гипюровом комплекте — майке, чашки которой были украшены стразами, а также шортах-трусах.
Очарования этому ансамблю добавляла огромная накидка роскогового, практически конфетного, цвета сделанная из огромных цветов.
Младшая сестра Джиджи — 29-летняя Белла Хадид — тоже вышла на подиум в этом году. Супермодель, которую часто называют самой красивой женщиной в мире, продемонстрирвоала красный и серебристый наряды.