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Ее культового платья больше нет: Ева Лонгория показала, что сделала со своим нарядом за 40 долларов
Актриса решила подарить вторую жизнь своему 20-летнему платью.
В 2005 году актриса Ева Лонгория дебютировала на Каннском кинофестивале посетив показ фильма «Где скрывается правда» канадского режиссера Атома Эгояна. В то время молодая актриса не совсем понимала, что из себя представляет это мероприятие и надела на красную дорожку не дизайнерское платье за сотни тысяч долларов, а дешевое, которое купила всего за 40 долларов перед мероприятием.
«Платье за 40 долларов, которое я носила на своей первой красной дорожке в Каннах. Доказательство того, что дело не в платье, а в женщине, которая его носит!», — говорила звезда о том образе.
Платье на протяжении многих лет вызывало восхищение у многих поклонников актрисы, а также, несмотря на то, что этому платья уже 20 лет, его дизайн продолжал быть актуальным. Однако актриса решила не хранить этот наряд, а подарила ему вторую жизнь — Лонгория обратилась в бренду Ozias, чтобы они сделали для нее из этого платья сумку.
Результатом Ева поделилась, когда посетила празднование 10-летия La Môme в Каннах. В руках актрисы была небольшая квадратная сумка золотого цвета с ручкой.
Более детально аксессуар бренд Ozias показал на своей странице в Instagram.
Сумку также украшала бирка с надписью 40$ и большие губы.
«Ребята, я наконец-то пользуюсь своей сумочкой Ozias, которая была сделана на заказ для меня из материала моего первого платья 20-летней давности для Канн», — сказала актриса.