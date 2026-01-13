Ее место силы: Памела Андерсон показала новые фото со своего огорода

Памела Андерсон / © Associated Press

58-летняя американская актриса и модель — Памела Андерсон — в последние годы сосредоточилась на более уединенной и осознанной жизни. Она переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.

В своем Instagram она опубликовала новые фото из своего места силы, как она называет свои огород и сад.

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

«Наступил новый год… и я поняла, что самые значимые новогодние обещания не о том, чтобы изменить себя… они о возвращении к тому, кто ты есть на самом деле. Для меня это чувство всегда было связано с Канадой. Тишина, простор, то, как природа напоминает о необходимости снова дышать… „, — написала Памела под снимками.

Андерсон рассказывает, огород и сад для нее — способ жить ближе к природе, снизить свою зависимость от индустрии и поддерживать ментальное здоровье. Она называет садоводство «медитацией на открытом воздухе».

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

© Instagram Памелы Андерсон

