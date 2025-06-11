Ее морковный наряд привлекал внимание: королева Матильда надела яркий костюм от любимого бренда

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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10 июня король Бельгии Филипп и его жена королева Матильда посетили недавно открывшиеся галереи. Они посвященные декоративному искусству XIX века, бельгийскому ар-нуво и бельгийскому ар-деко в Королевских музеях искусств и истории. Эти помещения занимают площадь 1200 квадратных метров и демонстрируют исключительные экспонаты — некоторые из них впервые выставляются на всеобщее обозрение.

Для такого особого мероприятия королева решила надеть яркий ансамбль и, конечно же, от своего любимого бренда. Матильда выбрала костюм Natan, который включал блузу с ассиметричным подолом и короткими рукавами и стильные прямые брюки.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Также королева Бельгии дополнила образ бежевыми туфлями на каблуках, множеством браслетов и клатчем от Armani Prive в принт. Особое внимание в образе также привлекал набор из больших золотых сережек и браслета-манжеты, поскольку они смотрелись оригинально и хорошо сочетались с ее морковным нарядом.

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Однако Матильда не единственная королевская особа, которая на этой неделе посетила подобное мероприятие. Также в особую экскурсию в музее, но в Лондоне, посетила принцесса Кейт. Лна после короткого перерыва в работе порадовала поклонников новым появление на публике и посетила Victoria and Albert Museum East Storehouse. По этому случаю Кейт вновь надела элегантный костюм от Alexander McQueen, который она уже носила несколько раз в предыдущие годы.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп VI / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп прибыли с визитом в Германию / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images