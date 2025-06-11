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- Шоу-бизнес
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Ее морковный наряд привлекал внимание: королева Матильда надела яркий костюм от любимого бренда
Ее Величество выбрала для экскурсии стильный и оригинальный наряд от бельгийского бренда.
10 июня король Бельгии Филипп и его жена королева Матильда посетили недавно открывшиеся галереи. Они посвященные декоративному искусству XIX века, бельгийскому ар-нуво и бельгийскому ар-деко в Королевских музеях искусств и истории. Эти помещения занимают площадь 1200 квадратных метров и демонстрируют исключительные экспонаты — некоторые из них впервые выставляются на всеобщее обозрение.
Для такого особого мероприятия королева решила надеть яркий ансамбль и, конечно же, от своего любимого бренда. Матильда выбрала костюм Natan, который включал блузу с ассиметричным подолом и короткими рукавами и стильные прямые брюки.
Также королева Бельгии дополнила образ бежевыми туфлями на каблуках, множеством браслетов и клатчем от Armani Prive в принт. Особое внимание в образе также привлекал набор из больших золотых сережек и браслета-манжеты, поскольку они смотрелись оригинально и хорошо сочетались с ее морковным нарядом.
Однако Матильда не единственная королевская особа, которая на этой неделе посетила подобное мероприятие. Также в особую экскурсию в музее, но в Лондоне, посетила принцесса Кейт. Лна после короткого перерыва в работе порадовала поклонников новым появление на публике и посетила Victoria and Albert Museum East Storehouse. По этому случаю Кейт вновь надела элегантный костюм от Alexander McQueen, который она уже носила несколько раз в предыдущие годы.