Ее наряд был украшен перьями: Марго Робби позировала в образах от бренда Виктории Бекхэм

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Реклама

Стилист актрисы Марго Робби — Эндрю Мукамал — снова вдохновился романом «Грозовой перевал», когда подбирал для нее образы. Он одел свою клиентку в чувственные ансамбли, созданные брендом Виктории Бекхэм для коллекции весна-лето 2026.

«Метаясь в горячке, она довела свое бредовое смятение до безумства и рвала подушку зубами… казалось, она находила детское развлечение в том, чтобы выдергивать перья из только что проделанных дыр и раскладывать их на простыне по разным видам», — подписал Мукамал серию фотографий, которые опубликовал в Instagram.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Этот отрывок происходит из романа «Грозовой перевал» написанного Эмили Бронте 1847 в году и описывает состояние главной героини Кэтрин Эрншоу, которую в новой экранизации сыграла Марго.

Реклама

Выбрал отрывок он, поскольку оба образа актрисы включали изделия в перьях — топ и платье. Эндрю действительно мастерски передает эмоции Эмили Бронте благодаря одежде с элементами таинственности и вневременной элегантности, а также готовит зрителей к Робби в роли Кэтрин.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Это были интересные модные решения со стороны стилиста, ведь он ими подчеркнул красоту актрисы и передал чувственность ее героини.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также Эндрю Мукамал подобрал для Марго два готических образа с черными платьями — мини от Roberto Cavalli и прозрачный наряд от Alexander McQueen.