Ее наряд украшали сакуры: Аня Тейлор-Джой в необычном платье-конусе сияла на премьере в Японии

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой озвучила одного из персонажей в новом американском анимационном фильме «Супер Марио: Галактика в кино», который основан на культовой компьютерной игре. Презентация этого фильма состоялась в японском городе Киото, поэтому актриса выбрала особое платье.

Наряд актрисы был от Модного дома Dior, но создан не по заказу, хотя и по фасону, который креативный дизайнер бренда Джонатан Андерсон презентовал во время презентации коллекции от-кутюр. Платье актрисы было необычного дизайна, ведь напоминало конус.

Но главным в этом наряде было то, что платье украшали сакуры выполненные пайетками, которые необычно свисала как бахрома.

Сакура — это главный символ Японии, поэтому то, что актриса выбрала платье именно с таким декором было очень продуманным жестом с ее стороны. Также на платье была и другая вышивка пайетками кремового оттенка.

Тейлор-Джой дополнила образ обувью от Aquazzura и лаконичными украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Ранее на мероприятие в Японии Аня Тейлор-Джой надела образ от Jacquemus с огромной шляпой. Аксессуар на ее голове был настолько большим, что привлек на мероприятий к себе все внимание.