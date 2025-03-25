Ее не узнать: 40-летняя дочь рокера Оззи Осборна вышла на красную дорожку

Келли Осборн - публичная личность, которая работает в различных сферах шоу-бизнеса, а также прославилась благодаря своей известной семье и реалити-шоу "Семейка Осборнов", которое выходило в начале двухтысячных годов.

С того времени Келли очень изменилась, и сейчас ее практически не узнать, в частности, из-за того, что она стала блондинкой и кардинально изменила свой стиль одежды. На мероприятии Clarins ICONS, которое прошло в Музее киноакадемии 21 марта в Лос-Анджелесе, она появилась в милом платье от бренда Rebecca Vallance.

Это был полосатый черно-розовый наряд с бретелями-завязками, который она надела в сочетании с туфлями на каблуках. Образ Келли дополнили макияж, прическа-хвост и несколько украшений.

Келли Осборн / Фото: Getty Images

А ведь еще совсем недавно у Келли были фиолетовые волосы. Такой оттенок она носила много лет и не изменяла фирменному стилю, даже после кардинального похудения на 38 килограммов. Однако, как видим, сейчас у нее настало время перемен и она решила отказать от яркости в пользу более классического оттенка волос.

Келли Осборн / Фото: Associated Press

Келли Осборн / Фото: instagram.com/kellyosbourne

Келли Осборн / Фото: instagram.com/kellyosbourne

Читайте также: