Ее не узнать: Блейк Лайвли сфотографировали на съемках нового фильма

35-летняя актриса Блейк Лайвли попала под прицел папарацци в Нью-Джерси во время работы над новым фильмом. Звезда была в приподнятом настроении и с новым цветом волос - для этой роли она стала рыжей.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Актриса была одета в бордовые штаны и куртку в стиле пэчворк, сшитую из разных лоскутков ткани. Ее лук дополнили шапка в цвет и майка. Также Блейк обула ботильоны на массивной подошве.

Известно, что проект, над которым она работает, - "Все закончится на нас" - это будущая экранизация романа писательницы Коллин Гувер. Съемки фильма начались 5 мая этого года.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Появление актрисы на работе в США немного удивило, ведь она не так давно родила четвертого ребенка и якобы переехала с семьей жить в Великобританию.

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