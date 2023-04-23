Ее не узнать: бывшую подругу скандального Хью Хефнера - Кендру Уилкинсон - сфотографировали папарацци

На публике она сейчас появляется редко и предпочитает вести относительно закрытую жизнь, воспитывая детей и работая риэлтором по недвижимости.

37-летнюю американскую телеведущую, модель и бизнеследи Кендру Уилкинсон сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она выходила из своей машины. На ней были простые голубые джинсы, футболка и белый жакет. Дополнила она образ белыми кедами, а волосы просто распустила. На лице у Кендры не было макияжа.

Кендра Уилкинсон / Фото: Getty Images

Женщина известна в первую очередь своим многолетним участием в реалити-шоу The Girls Next Door, в котором была задокументирована ее развязная жизнь в особняке Playboy вместе со скандальным Хью Хефнером.

В реалити она снималась вместе с Холли Мэдисон и Бриджет Марквардт. По сценарию и контракту они должны были везде сопровождала Хефнера и играть влюбленных в него.

Кендра Уилкинсон / Фото: Associated Press

Уилкинсон познакомилась с Хью Хефнером на вечеринке по случаю его 78-летия в апреле 2004 года. В результате в особняке Playboy она прожила до 2009 года. "Зайчиком" Playboy она никогда не была, но несколько раз снималась в обнаженных фотосессиях для специального выпуска Playboy.

Кендра Уилкинсон / Фото: Associated Press

Кендра Уилкинсон / Фото: Associated Press

Ушла из шоу Кендра в 2009 году, когда познакомилась со своим тогдашним мужем - игроком в американский футбол Хэнком Баскеттом (сейчас пара в разводе).

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