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- Шоу-бизнес
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Ее не узнать: Дженнифер Лав Хьюитт впервые за длительное время вышла на красную дорожку
Актрисе Дженнифер Лав Хьюитт 46 лет и она редкая гостья на светских мероприятиях или красных дорожках, хотя в начале двухтысячных годов была настоящей голливудской суперзвездой.
14 июля она появилась на премьере фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», это продолжение одноименной картины 1997 года, в которой она сыграла. Дженнифер вернется к своей знаменитой роли и опять порадует поклонников.
На мероприятии в Лос-Анджелесе она позировала в черном обтягивающем платье с декольте и тонкими бретельками. Ее наряд был полностью расшит крупными черными камнями, а дополнила она его гламурными туфлями со стразами и множеством украшений на руках — разными кольцами и браслетами. Также Дженнифер Лав Хьюитт распустила длинные волосы медового оттенка, а на ее лице был лаконичный макияж.
Также в фильме опять сыграет Фредди Принц-младший. Вместе с женой Сарой Мишель Геллар актер посетил презентацию фильма. Пара позировала вместе фотографам.