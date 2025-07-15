Ее не узнать: Дженнифер Лав Хьюитт впервые за длительное время вышла на красную дорожку

Дженнифер Лав Хьюитт / © Associated Press

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14 июля она появилась на премьере фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», это продолжение одноименной картины 1997 года, в которой она сыграла. Дженнифер вернется к своей знаменитой роли и опять порадует поклонников.

На мероприятии в Лос-Анджелесе она позировала в черном обтягивающем платье с декольте и тонкими бретельками. Ее наряд был полностью расшит крупными черными камнями, а дополнила она его гламурными туфлями со стразами и множеством украшений на руках — разными кольцами и браслетами. Также Дженнифер Лав Хьюитт распустила длинные волосы медового оттенка, а на ее лице был лаконичный макияж.

Дженнифер Лав Хьюитт / © Associated Press

Также в фильме опять сыграет Фредди Принц-младший. Вместе с женой Сарой Мишель Геллар актер посетил презентацию фильма. Пара позировала вместе фотографам.

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Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший / © Associated Press