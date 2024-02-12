Ее не узнать: Джулия Фокс прогулялась по городу в сером парике и платье с эффектным декольте

Американская модель Джулия Фокс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке во время Недели моды. Звезда прогуливалась по улице в необычном для себя образе, в котором ее было очень трудно узнать.

Модель надела платиновый парик с длинными волосами и серо-бежевое длинное платье романтичного дизайна. У наряда было эффектное глубокое декольте, тонкие бретельки, разрез на юбке и шнуровка спереди на талии.

Лук модель дополнила туфлями на каблуках и необычным макияжем, поскольку стилисты осветлили ей брови, а глаза накрасили бирюзовой тушью и голубыми тенями.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

А буквально несколькими днями ранее Фокс заметили папарацци, когда она направлялась на показ бренда Willy Chavarria, который состоялся в Бруклине. Для шоу Джулия выбрала полностью белый ансамбль креативного дизайна - монокини и плащ со шлейфом.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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