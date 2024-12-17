Ее не узнать: эффектная Ким Кардашьян примерила меховое бикини и светлый парик

Звезда снялась в рекламе своего бренда одежды.
44-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян стала главной звездой новой зимней коллекции собственного бренда Skims.
Она примерила вязаную одежду с объемными узорами: топы, штаны, джемперы на молнии. Образы Кардашьян дополняли светлый парик и макияж с акцентом на глаза и перламутровой помадой для губ. В комментариях фолловеры звезды отметили, что она стала очень похожа на Бейонсе.
Особое внимание привлек снимок, на котором Ким позирует в смелом образе: она надела меховое бикини на тонких завязках и дополнила его высокими сапогами со шнуровкой и на низких каблуках в ретро-стиле.
Отметим, бренд Skims Ким Кардашьян основала в 2019 году, он прославился своим современным подходом к дизайну, удобным кроем и широкой размерной сеткой. Недавно в Нью-Йорке открылся первый бутик бренда. На мероприятие Ким появилась на специальном девайсе для передвижения – недавно она сломала ногу.
Она надела костюм молочного цвета, который включал кожаные брюки и топ-бюстье с глубоким декольте. Образ звезда дополнила мюлями с прозрачными ремешками, небольшой сумкой от Chrome Hearts и очень длинным нюдовым маникюром.
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