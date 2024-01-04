Ее не узнать: экстремально похудевшая Кристина Агилера вышла на сцену

Она выглядела сногшибательно, но все же ее кардинальная перемена во внешности наталкивает на мысли о популярном препарате.

Американская певица Кристина Агилера в преддверии Нового года выступила в Лас-Вегасе - у звезды в этом городе состоялась премьера ее грандиозного шоу. Однако узнать ее было сложно, поскольку Кристина просто шокировала публику своей худобой.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Казалось, что певица похудела в два раза от своей первоначальной формы. На сцене она активно выступала, демонстрируя боди разных фасонов и мини-платья. Также Кристина изменила прическу - отрезала волосы каре.

Новая внешность и резкое похудение певицы шокируют, особенно если учесть то, что она боролась с лишним весом много лет. Конечно, подобная экстремальная потеря веса сразу наталкивает на мысль, что Агилера воспользовалась новомодной голливудской чудо-таблеткой оземпик - препаратом для диабетиков, с помощью которого многие знаменитости сейчас теряют вес.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Сколько килограммов она потеряла и употребляла ли оземпик для этого Кристина не комментировала.

Кристина Агилера до похудения / Фото: Associated Press

Кристина Агилера до похудения / Фото: Associated Press

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