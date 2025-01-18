Ее не узнать: эпатажная Джулия Фокс вышла на публику с короткой стрижкой и белыми волосами

Этот маскулинный образ кардинально отличался от нарядов, который она носила ранее.

Американская модель и актриса Джулия Фокс посетила премьеру фильма "Присутствие" - сверхъестественного триллера, в котором сыграла вместе с Люси Лью.

Джулия, когда вышла к фотографам стала практически главной звездой мероприятия, а причиной этому был ее образ. Дело в том, что актриса кардинально сменила имидж и прическу - Фокс отрезала длинные волосы и сделала короткую стрижку, также она покрасила волосы в белый цвет с серым отливом.

Макияж у нее был соответствующий - довольно лаконичный и простой. Брови Фокс также выбелила.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

А вот что касается ее наряда, то Джулия надела мешковатые черные брюки, яркую рубашку, майку и оверсайз пальто. Также она обула обувь на огромной платформе.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

В начале декабря Джулия посетила престижную церемонию в Лондоне Fashion Awards 2024, которую часто называют "модным Оскаром". Она вышла на красную дорожку в провокационном длинном платье, которое было полностью прозрачным и имело глубокое декольте.

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