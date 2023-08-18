Ее не узнать: Хлоя Кардашьян опубликовала отфотошопленные фотографии в платье от Dolce&Gabbana

Звезда Instagram и реалити-шоу Хлоя Кардашьян опубликовала на своей странице в соцсети серию фотографий из Италии, где она сейчас проводит время с дочерью Тру. На снимках 39-летняя женщина позировала в роскошном и романтичном платье от итальянского Модного дома Dolce&Gabbana, с которым ее семья сотрудничает уже не первый год.

Клое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Платье было белым и усыпанным огромными красными маками. Также у него были широкие бретельки и декольте с чашками. Под этот наряд Хлое сделала макияж с красной помадой, длинный французский маникюр, а также осветлила волосы.

Выглядела знаменитость красиво, но совершенно не была на себя похожа. Вероятно она использовала множество фильтров для редактирования фото или фотошоп.

Клое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Клое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Клое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Клое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

То что Хлое, как и ее сестры, сделала множество пластических операций и использовала филлеры для увеличения губ - не секрет, хотя она открыто и не говорит о всех вмешательствах. Ранее она выглядела совершенно иначе, что подтверждают фото ниже.

Клое Кардашьян / Фото: Associated Press

Клое Кардашьян / Фото: Associated Press

Клое Кардашьян / Фото: Associated Press

Клое Кардашьян / Фото: Associated Press

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