Ее не узнать: как сейчас выглядит актриса Аманда Байнс и что с ней случилось

Аманда Байнс была многообещающей актрисой, которая могла построить хорошую карьеру и добиться успеха. Однако жизнь симпатичной американки, которую любили и восхищались в начале двухтысячных годов, благодаря фильмам "Чего хочет девушка", "Любовь на острове" и "Она — мужчина", пошла не по плану.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Успешная карьера завершилась из-за пристрастия Аманды к наркотикам и алкоголю и Голливужд о ней забыл. Также точку в успехе поставило и здоровье девушки, ведь у нее появились выраженные психические расстройства из-за которых она проходила лечение в реабилитационных центрах и психиатрических клиниках. Позже Байнс призналась, что у нее диагностировано биполярное расстройство. Как и в случае Бритни Спирс, родители Аманды являются ее опекунами, однако контроль с из стороны неоднократно побуждал уже бывшую актрису публично с ними ссорится и обвинять в ужасных вещах.

Аманда сейчас просто неузнаваема, хотя ей всего 38 лет. Она заметно набрала вес, покрасила волосы в черный и сделала странную форму бровей. Также на лице она набила татуировку в виде сердца и увеличила губы. Бывшая актриса часто носит очень длинный маникюр, который делает сама. Она закончила курсы по маникюру и даже работала в этой отрасли.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Иногда она попадает под прицел папарацци во время прогулок, шопинга или по пути на работу. Одна из последних ее потофграфий была сделана в сентябре этого года в Лос-Анджелесе, где она сейчас живет.

Аманда Байнс / Фото: Getty Images

Аманда Байнс / Фото: Getty Images

Однако выглядела она лучше, чем весной. В этом же году, но в апреле, ее подловили со светлыми волосами. Аманда прикрепила накладную прядь волос на клипсах, которую было видно, и вышла в таком виде на улицу.

Аманда Байнс / Фото: Getty Images

Ниже мы собрали архивные фотографии актрисы, на которых вы можете посмотреть, как она выглядела и что носила ранее.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

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